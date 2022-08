Britney Spearsová chystá duet s Eltonem Johnem

Poté, co se jí v listopadu 2021 podařilo soudně vymanit z otcova třináctiletého opatrovnictví, začala Spearsová nový život. Začátkem června si ona a její snoubenec, iránsko-americký model, trenér a herec Sam Asghari řekli „ano“. Svatba se konala v Thousand Oaks v Los Angeles a na seznamu pozvaných hostů byly kromě jiných Madonna, Donatella Versaceová nebo Drew Barrymoreová.

Spearsová nedávno na Instagramu zveřejnila video s pozměněnou krátkou verzí svého hitu Baby One More Time. Přiznala, že na možnost znovu nahrát nějakou píseň čekala roky. Během soudem určeného opatrovnictví to prý nebylo možné. „Tak dlouho jsem s vámi nesdílela svůj hlas… Možná příliš dlouho,“ poznamenala v popisku zmíněného videa.