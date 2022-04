Brigita & Štěpán: O žánru jsme nikdy nepřemýšleli

Cmuntová studovala psaní textů a vhlédla tak do několika stylů této práce. Ty její ale vznikají přirozeně. „Jsou to různorodé příběhy, ne moc metaforické,“ přibližuje svůj pocit z nich Klouček.

Nejostřejší písnička na albu je podle nich Nejsem to já. Nejveselejší Lístky z kopretin a nejsmutnější Pokojná zem. „Obecně je to album velmi melancholické. Jsou to takové niterné zpovědi,“ konstatuje Cmuntová.

Brigita & Štěpán, kteří ještě občas vystupují jako duo, nahráli svou desku s kapelou. Ta se postupem času postarala o to, že do původního folku vstoupil více pop. „Zpočátku jsme hrávali na folkových festivalech, ale v poslední době už nás na ně moc nezvou. Možná jsme pro pořadatele moc zpopovatěli,“ usmívá se Klouček. „Jenže my nikdy o žánru nepřemýšleli. Všechno, co děláme, přichází přirozeně. “