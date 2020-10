Božské technologie na albu Mean Messiah

„Na skladbách jsem začal pracovat už někdy na jaře roku 2015. V té době vznikla i písnička Let Us Pray, která rok poté vyšla jako titulní na minialbu. Byla jediná, kterou jsme nahráli jako kapela. Odešel od nás bubeník a já si řekl, že budu skládat a nové písně nahrajeme, až přijde jiný,“ řekl Právu Friml.

„V době, kdy přišli noví členové, jsem měl většinu zásadních pasáží pro album nahranou. Nebyl důvod do toho vstupovat ani něco měnit, protože by to znamenalo zdržení vydání možná až o rok. Zatímco se tedy kluci učili složité party našich skladeb, já album v klidu dokončil a celé nahrál,“ vysvětlil Friml.

Mean Messiah milují progresivní metalový svět. Jejich skladby jsou složité, náročné na interpretaci, aranžérsky vyšperkované, pěvecky barevné. Týká se to i nového počinu, přitom fanoušci tvrdí, že oproti debutu Hell je o poznání melodičtější.

Za srdcovou považuje úvodní dvojskladbu Interment Of Ashes/ Hello Again!. „První část lze přeložit jako Ukládání ostatků. Pro mě je o ukládání starých křivd a přímo reflektuje rozpad minulé sestavy. Na přelomu let 2017 a 2018 jsem si opravdu myslel, že kapela končí. Hello Again! pak začíná optimistickým chorálem a hlásá, že je zpátky a je v plné síle,“ vysvětlil.