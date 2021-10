Blues Alive oslaví Dylanovy osmdesátiny, přijede řada amerických muzikantů

„Hostování jeho bývalého bubeníka Winstona Watsona na speciálním dylanovském koncertě Roberta Křesťana a Druhé trávy, výstava Mně se líbí Bob! s podtitulem Bob Dylan a jeho stopy v českých zemích a přilehlém okolí, dvě přednášky Elijaha Walda, autora do češtiny přeložené knihy Dylan se dal na elektriku!, kolokvium s českými znalci jeho díla i blok s dylanovskými písněmi v podání Jardy Svobody z kapely Traband, Vladimíra Merty, Jana Řepky a skupiny Broken Harp Jana Sobotky,“ vyjmenoval za pořadatele Jiří Sedlák.

„Dylanovská linka se potáhne všemi dny konání festivalu a bude to největší letošní oslava jeho narozenin. Spolupracujeme na ní s organizátory každoroční akce Dylan Days, kteří ji před dvaceti lety začali pořádat v Daňkovicích na Vysočině, poslední léta se koná v pražském kulturním centru Kaštan,” doplnil dramaturg Ondřej Bezr.

Winston Watson hrál na Dylanových albech MTV Unplugged a Time Out Of Mind. Jinak spolu v devadesátých letech absolvovali desítky koncertů. Na festivalu chce Watson představit i svůj dokumentární film Bob Dylan Never Ending Tour Diaries: Drummer Winston Watson's Incredible Journey.