Billie Eilish vstoupila do další etapy

Nová skladba je dalším počinem zpěvačky po skvěle přijatém debutovém albu When We All Fall Asleep, Where Do We Go? z března loňského roku a ústřední písni pro nový film s Jamesem Bondem No Time To Die, který bude mít premiéru v listopadu.

„Novou píseň jsme napsali na samém začátku karantény. Je pro mě velmi osobní a zvláštní. Je o tom, co mi při psaní říkala má hlava. Je nadějná, nadšená, se šíleným množstvím sebevědomí. Ale v souvislosti s tím, co se právě děje ve světě, nabrala nový význam. Doufám, že v tom všichni najdete hodnotu,“ napsala Billie Eilish svým fanouškům.

My Future byla složena a nahrána v Los Angeles a tradičně ji produkoval Finneas O’Connell. Je to práce mladé, sebevědomé ženy, která uvažuje o budoucnosti, a tak vlastně začíná psát novou kapitolu své hudební kariéry.

Zatímco texty jejích předešlých skladeb byly temné, ponuré a málo optimistické, v tom k písni My Future mimo jiné zpívá: „Jsem zamilovaná do své budoucnosti, nemohu se dočkat, až ji poznám, jsem zamilovaná, ale ne do někoho jiného, chci poznat jen sama sebe.“

Je to také první ukázka z jejího druhého alba. V rozhovoru pro portál Vulture o startu jeho realizace promluvil před časem její bratr.

„Začali jsme pracovat na novém albu. S prvním jsme měli naprosto čistý úmysl. Naším jediným cílem bylo nahrát desku, která by se nám líbila a rádi bychom ji hráli i na koncertech. Myslím, že takto to je i při druhém počinu. Všechno ostatní jsou jen vedlejší důsledky, na které se nezaměřujeme,“ uvedl.