Billie Eilish po erupci slávy

Jeho protagonistkou bude nejslavnější současná americká zpěvačka mladé generace Billie Eilish. Informace o vzniku snímku zveřejnili zástupci zmíněné streamovací společnosti.

Uvedli, že dokument se na platformu Apple TV+ dostane v únoru příštího roku. K dispozici je ale již krátká archivní nahrávka, ve které lze vidět malou Billie Eilish (celým jménem Billie Eilish Pirate Baird O’Connellová) sedět u klavíru.

Dokument se zaměří na události, které následovaly krátce poté, co zpěvačka v březnu roku 2019 vydala své debutové album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Mělo velký komerční a umělecký úspěch a přineslo jí čtyři prestižní hudební ceny Grammy, pro nejlepšího nového umělce, desku, píseň a album roku. Tím zásadně vstoupila do hudební historie.

Předchozí hudební dokument platformy Apple TV+, Beastie Boys Story, byl kromě své premiéry na streamovací službě k dispozici také ve vybraných kinech. Podobné by to mělo být se snímkem Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, i když je prakticky jisté, že se to týká pouze kin mimo Českou republiku. Odhaduje se, že zakoupení práv na film o americké zpěvačce stálo Apple zhruba 25 milionů dolarů.

Chtěla tančit a jezdit na koni

Billie Eilish se narodila 18. prosince 2001 v Los Angeles. Je dcerou herců Maggie Bairdové a Patricka O’Connella, má irské a skotské kořeny.

Než se stala globální popovou hvězdou, zpívala doma svým nejbližším a poté v dětském sboru v Los Angeles. Jeho členkou se stala, když jí bylo osm. Neprošla přitom klasickým modelem hudebního vzdělání. Její rodiče si vybrali takzvanou domácí verzi, chtěli, aby dcera sama rozvíjela své schopnosti, zejména ty, které souvisejí se zpěvem a tancem.

Právě s tancem chtěla nicméně spojit svou budoucnost. Snila i o ježdění na koni, ale rodiče s tím z finančních důvodů nesouhlasili. Billie Eilish to vyřešila tak, že pracovala ve stáji jako brigádnice a namísto platu brala lekce jízdy na koni. Té i tance se nakonec musela vzdát ve třinácti letech poté, kdy měla vážný úraz.

Její kariéra se rozjela po zveřejnění písně Ocean Eyes v roce 2015. Zajímavé je, že skladba byla původně určena kapele jejího bratra The Slightlys. Brzy poté podepsala nahrávací smlouvu s Interscope Records, jednou z největších vydavatelských společností na světě.

Její největší oporou v hudebním průmyslu je právě její bratr, hudebník a skladatel Finneas O’Connell. S ním skládá písničky, s ním stojí při koncertech na pódiu, s ním veškeré umělecké aktivity konzultuje.

V březnu 2019 vyšlo její debutové album nazvané When We Fall Asleep, Where Do We Go? Jsou na něm skladby, které se uvelebily v rotacích hudebních stanic v celém světě, například Bury a Friend, Bad Guy, Wish You Were Gay nebo You Should See Me In Crown. Obecně jsou považovány za současné hity.