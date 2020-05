Benny Cristo zazpívá Evropě. Na Eurovizi nás bude reprezentovat za rok

Řada zemí již oznámila, že příští rok vyšle do semifinále a případného finále Eurovize ty umělce, kteří měli v jejích barvách vystoupit letos. Týká se to i Bennyho Crista, jak Právu potvrdila Kapounová.

„Mám obrovskou radost z toho, že mi Česká televize dala šanci ukázat, co ve mně je, i příští rok. Všem fanouškům a divákům můžu slíbit, že čas, který vzhledem ke světovému dění mám, využiju naplno. Máte se na co těšit,“ uvedl v tiskovém prohlášení Benny Cristo.

„Ve formě, v jaké ho diváci znají z posledních tří let, neproběhne. Ale eurovizní tým České televize by rád nechal nějakou formou hlasovat diváky o písni, se kterou Benny Cristo pojede soutěžit v roce 2021. Uvažujeme tedy například o tom, že by složil tři různé skladby a diváci by vybrali jednu z nich. Ale o tom se teprve bude jednat jak interně v České televizi, tak s týmem Bena,“ dodala Kapounová.