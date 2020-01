Beethoven jako hvězda pop music

Například jeho 5. symfonie c-moll „Osudová“, ozvučená kapelou Emerson, Like and Palmer na astronomicky drahých elektronických varhanách značky Hammond, bývá uznale nazývána „symfonický rock“.

Téhož díla využila skupina Bee Gees v kasově veleúspěšném tanečním muzikálu s Johnem Travoltou Horečka sobotní noci. Revue Orchestra Story upozorňuje na poslední větu 9. symfonie d-moll s Ódou na radost, uměle přišpendlenou k písničce Michaela Jacksona Will You Be There.