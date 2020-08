Baskytarista Duff McKagan otevřeně promluvil o alkoholu, drogách i psychických problémech

McKagan byl jejím čtvrtým hostem. Uvedl, že první záchvat paniky měl, když mu bylo šestnáct let. Nevěděl tenkrát, co se děje, myslel si prý, že se zbláznil. Začalo to, když se sprchoval. Náhle měl pocit, jako by se pod ním pohybovala podlaha. „Vzpomínám, jak jsem otevřel dveře sprchy, plazil se po podlaze a volal matku,“ řekl.