Banksyho olejomalba šimpanzů v parlamentu se prodala za 287 milionů korun

Původně se odhadovalo, že by se olej na plátně mohl prodat za 1,5 až dva miliony liber (43,4 až 57,9 milionu Kč). Dražba trvala třináct minut a úspěšný dražitel nakonec nabídl 8,5 milionu liber (246 milionů Kč). S aukčními poplatky se cena díla vyšplhá na 9 879 500 liber.

Před dražbou bylo podle agentury Reuters nejvyšší částkou, za kterou se Banksyho dílo vydražilo, 1,87 milionu dolarů (43,8 milionu Kč). Zaplatil je kupec na aukci síně Sotheby's v New Yorku v roce 2008 za dílo Keep it Spotless (Udržujte bez poskvrny).