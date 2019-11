Australští 5 Seconds of Summer poprvé v Praze

5 Seconds Of Summer hrají v sestavě Luke Hemmings (zpěv, kytara), Michael Clifford (zpěv, kytara), Calum Hood (zpěv, baskytara) a Ashton Irwin (zpěv, bicí).

Od roku 2011 se skupina vypracovala mezi komerčně nejúspěšnější australské kapely. Prorazili v roce 2014 singlem She Looks So Perfect, známé jsou také skladby Don’t Stop, Amnesia nebo Good Girls.