Audioknižní thriller pro gurmány v podání Davida Matáska

Ty lze v zásadě rozdělit na tři části. Na ty, které umístil do rodného Skotska a sugestivního prostředí Vnějších Hebrid, na ty, jejichž děj se odehrává v současné Číně, a na francouzskou Akta Enzo. V ní rodák z Glasgow, forenzní specialista Enzo Macleod, postupně rozplétá nevyřešené vraždy z knihy francouzského novináře Rogera Raffina. Do ní patří i novinka Zpětný ráz, opět ve výrazném podání herce Davida Matáska.

Peter May je autor, jehož knihy se vyznačují poctivým prokreslením postav a dokonalou znalostí prostředí, v němž se odehrávají. To potvrzuje i novinka. Enzo se tentokrát pustí do objasňování sedm let staré vraždy slavného šéfkuchaře a majitele hotelu Marka Fraysse ve francouzském středohoří.