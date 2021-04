Audiohru pro dva připravila Činohra Národního divadla

Režisér Jiří Austerlitz k projektu v podcastu Národního divadla říká: „Kolegyně Marta Ljubková vymyslela, že by bylo hezké mít hru pro dva diváky nebo posluchače. Mně se to okamžitě zalíbilo, protože je to exkluzivní formát pro páry, o nichž předem nic nevíme. Bylo třeba najít formát, jenž by obsáhl pokud možno všechny varianty vztahu dvou lidí. Vyšli jsme z toho, že každý byt nebo dům má několik komponentů, které jsou všude stejné, stůl, postel, ledničku, splachování na toaletě nebo třeba šuplík. Ten zmiňuji proto, že nabízí možnost mobil do něj schovat a rozehrát situaci, jejíž podstatou bude odhalování skrytých věcí, ať už fyzických v bytě, nebo niterných, jež před sebou lidé tají.“