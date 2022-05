Ať žije černobílá fotografie, zvlášť ta Pulicarova

Jeho hlavní disciplínou je totiž hledání černobílé analogové autenticity ve světě obyčejných lidí. Ačkoli je nazýván dokumentaristou, nehledá žádné mezní situace, nezajímají ho hromadné demonstrace, pouliční bitky chuligánů nebo politické tábory lidu. Interesují ho běžné situace, které necvičené oko snadno mine každý den tisíckrát a neshledává na nich nic, co by stálo za řeč, natož za pozornost. Ovšem Jaroslav Pulicar z těchto, pro někoho banálních situací, dokáže vyextrahovat to podstatné, originální, netuctové a hlavně neopakovatelné.