Arnošt Goldflam: Já su pořád stejně zvídavý

Jsou to moji oblíbení autoři. Už delší čas mám pocit, že trochu ztrácí smysl uvádět hotové dramatické texty, takže jsem se v podivné době rozhodl napsat a nastudovat podivný kus. Zkombinoval jsem Poláčkovu aktovku z dvacátých let minulého století s básněmi Ivana Wernische a Daniila Charmse, s jejichž texty jsem už na jevišti pracoval. Tentokrát jsem ale vybral zase trochu jiné. Součástí této koláže je i jedna z mých divadelních aktovek, která ladí s bizarním tónem inscenace.

Psal jsem to s vědomím, že nepůjde o klasický dramatický text, respektive že to bude text, který si pohrává s poetikou a výkladem situací v duchu ypsilonského přístupu, hravosti, specifických hereckých i muzikantských dovedností souboru. A byl jsem rád, že herce od začátku zkoušení bavilo.

Mně se to spojení prostě líbilo. Let do nebe je citací z textu a fata morgana značí vizi, fantazii, přelud, což vlastně dohromady tvoří divadlo. Jsou tam také písničky, a dokonce malá opera a celé to snad má barvitost, pestrost, humor a trošku i smutek. Protože já humor bez trochy smutku nemám rád.