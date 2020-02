Antonín Kratochvíl: Když chceš dobře zafotit, musíš jet tam, kde se bojuje

Antonín Kratochvíl v Iráku. Je známý ale také jako originální fotograf celebrit. Pracoval pro nejprestižnější světové časopisy, mimo jiné Vogue, Time, Newsweek nebo The New York Times.

Otec totiž odešel z ČSSR, aniž by počkal, až se Michael narodí. Slavný fotograf své tehdejší rozhodnutí vysvětluje tím, že poté, co by syn přišel na svět, by už v sobě nenašel k emigraci sílu.