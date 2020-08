Anna K. v klipu k písni Na malou chvíli tvoří a odpočívá

„Mám z klipu obrovskou radost. Vypadá přesně tak, jak jsem si ho k té písni představovala. Martin Linhart je talent, znám ho už tisíc let, tak jsem mu věřila. Celý jeho tým v čele s Pájou Dostálovou byli naprostí profíci a ještě k tomu moc milí lidé. Prostě skvělá parta krásných lidí mi natočila krásný klip,” raduje se Anna K.

„Písnička je pozitivní a má moc příjemnou náladu. Proto jsem se ji snažil dostat do vizuální podoby a klip nezatěžkávat komplikovaným scénářem,” vypráví režisér Martin Linhart.

„Myslím, že je to bomba. Povedla se nám úžasná píseň. Je o nás a o životě, jenž žijeme téměř všichni, kteří jsme tolik let bok po boku s jedním partnerem. Je to dar,” uzavírá Anna K.