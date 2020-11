Angus Young z AC/DC vzpomínal na bratra se slzami v očích

Malcolm Young zemřel 18. listopadu 2017 ve věku 64 let. Byl jedním ze zakladatelů AC/DC. Kapela začala fungovat v listopadu 1973 a on s ní vystupoval až do roku 2014. Poté začal trpět demencí. Trpěl také rakovinou plic.

„Až do konce, když jsem byl s ním, měl na tváři úsměv. Vždy mi to udělalo radost. I když byl v hrozném stavu, mnohé věci ho dělaly šťastným. Když jsem hrál na jeho kytaru, pokusil se do toho podupávat nohou. Vždy jsem věděl, že tam je. Takže to byla skvělá věc. Byl jsem s ním až do posledních okamžiků,“ řekl Angus Young.