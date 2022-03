Andy Cermak zpívá o správném citu, který je někdy potlačen

„Když jsem skládal Our Love, ještě jsem netušil, do jaké doby budu singl vydávat. Je to naprosto nečekaná doba hrozné války na Ukrajině, je to ale také doba vzájemné propojenosti a pomoci. Píseň je o naší lásce jako takové, a právě ta nám říká, jakým směrem se máme ubírat. Jak se zpívá v refrénu, je to ta nejlepší věc, kterou máme, za kterou musíme bojovat, a kterou musíme oslavovat,“ vysvětlil Cermak.