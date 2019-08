Amy Leeová ze skupiny Evanescence: Rádi jezdíme na kapelní tábory do lesů

Pronajali jsme si tam krásnou chatu, vzali piano a kytary, sedli si do kruhu a pět dní jsme tvořili. Byl to nádherný týden a jsem nadšená z hudby, která tam začala vznikat.

Ano, máme to rádi. Ovšem neděje se to pravidelně. Většinou jsem se spíš s částí skupiny sešla u sebe doma nebo v naší zkušebně v Nashvillu. Občas ale rádi vyrazíme do přírody.

To, na kterém odhodí předsudky a začnou si hrát. Baví mě, když začnou experimentovat a objevovat své nové stránky. Na první desce většinou hledáte, kdo vlastně jste, a snažíte se napsat hit, protože chcete uspět a někam to dotáhnout. Každá naše písnička na první desce byl pokus o hit.

A vlastně mám pocit, že se s každou další deskou opakuje. Navíc se mnou na každém albu autorsky spolupracoval někdo nový z kapely. Raději nechávám ostatní zářit, než abych určovala, jak to bude. To je prvek, který mi pokaždé přináší radost a díky kterému se hudba proměňuje.

Přestala jsem svou práci milovat, takže jsem ji musela na chvíli opustit. A bylo to dobře, protože díky tomu jsem se do ní mohla znovu zamilovat. Bylo to skvělé rozhodnutí, jelikož mě všechno, co jsme od návratu udělali, těší daleko víc.