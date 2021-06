Americká skupina The Killers natáčela s Brucem Springsteenem

The Killers se s ní totiž vrátili o třináct let nazpět. V roce 2008 vydali své třetí album Day & Age, na kterém je jejich dosud největší hit Human. Album kapelu vykoplo do popředí, stala se světovou senzací.

Jako čtvrtý singl z něho byla vybrána písnička A Dustland Fairytale, která vyšla v červnu roku 2009. The Killers tehdy jistě netušili, že ji za nějaký čas nahrají znovu, a to rovnou s Brucem Springsteenem. Zmíněná skladba je svou náladou nostalgická a zpěvák The Killers, Brandon Flowers, se o ní vyjádřil jako o velice osobní.

Nápad na spolupráci dvou výrazných jmen světové hudební scény přišel, možná překvapivě, od Springsteena. V únoru loňského roku poslal Flowersovi esemesku se vzkazem, že po zhlédnutí jejich koncertu na festivalu v britském Glastonbury zjistil, jak skvělá jsou koncertní kapela. A dodal: „Jednou spolu uděláme Dustland.“

Překvapený Flowers se následně spojil se Springsteenovým synem, aby zjistil, jestli číslo, z něhož zprávu dostal, patří skutečně jeho otci, anebo si z něho kdosi vystřelil. Dozvěděl se, že platí první varianta, a nabral odvahu.

Spojil se se slavným rockovým písničkářem a domluvili se, že spolu A Dustland Fairytale opravdu natočí. Aby bylo jasné, že jde o úplně novou verzi, zvolili pro ni zkrácený název Dustland. Nyní vyšla jako singl a k vidění je i videoklip k ní.

V intimním úvodu písně je nejdříve slyšet Brandon Flowers. Poté se představí i Springsteen, aby naléhavost kompozice zásadně podtrhly chvíle, kdy zpívají oba. Emotivní je spojení Flowersova čistého zpěvu s „nakřáplým“ rockovým projevem jeho kolegy.

Sílu písně zvýraznila i smyčcová aranžmá. The Killers si s nimi pohrávali již v době prvního vydání singlu v roce 2009, kdy ho naživo prezentovali s větším tělesem v televizní show Late Night with David Letterman. Stejné pocity zachytili i ve videoklipu, jejž kapela natočila v prázdném klubu s barevnými světly, a Springsteen zase stojí sám se svou stříbrnou kytarou v malé místnosti. Nic víc na umocnění emoce písničky vůbec nebylo třeba.

Zpěvák Brandon Flowers pro magazín Rolling Stone řekl, že mu The Boss, jak se na hudební scéně přezdívá Springsteenovi, přes svou tvorbu pomohl stát se lepším skladatelem. „Pomohl mi vidět výjimečnost v běžných lidech a jejich životech. V případě skladby A Dustland Fairytale jde o mé rodiče, o jejich víru, pochybnosti, hledání záchrany na poušti. Zní to biblicky a zároveň tak springsteenovsky,“ vysvětlil.

Setkání hvězd

The Killers se dnes řadí mezi nejžádanější americké rockové kapely. Během své kariéry prodali více než 28 milionů alb a získali několik hudebních cen i nominací včetně Q Awards, Brit Awards či Grammy. Počínaje debutovým albem Hot Fuss z roku 2004 se zařadili mezi interprety globálních hitů, jakými jsou například Human, Mr. Brightside či Somebody Told Me. Loni vydali album Imploding The Mirage.

Kariéra Bruce Springsteena od jeho debutu Greetings from Asbury Park, NJ z roku 1973 trvá již téměř padesát let. Za tu dobu posbíral dvacet cen Grammy, získal Oscara a cenu Tony, byl uveden do Rock and Roll Hall of Fame, dostal ocenění Kennedyho centra a v roce 2013 se stal v Americe osobností roku.