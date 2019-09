Americká škola zakázala Harryho Pottera, konzultovala to s exorcisty

„Ty knihy ukazují kouzlení jako dobré i špatné, což není pravda, je to vlastně chytrý podvod. Kletby a kouzla používané v těch knihách jsou skutečné. Když to čte nějaký člověk, riskuje, že vyvolá zlé duchy,“ míní reverend.

Není to poprvé, co se čaroděj Harry dostal do problémů. Během hlavní vlny popularity jeho příběhů se objevilo mnoho obvinění z čarodějnictví a satanismu, ale v poslední době už odeznívala.