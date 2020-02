Album i turné v březnu, hlásí Dan Bárta

Kráska a zvířený prach přichází dvacet let po první desce Illustratosphere.

„Myslím, že je to vyzrálá, dobrá deska, kompaktní a přitom pestrá. Zase jsme o kousek dál v tom, jak se vyjádřit jasněji a stručněji. A Kráska a zvířený prach je navíc o něco osobnější a poněkud angažovanější než předchozí alba,” uvedl Bárta, autor všech českých textů a mnoha písní.

„Po všech těch letech už máme svůj výraz, svou poetiku a rukopis, ke kterému vydatně přispívá autor a aranžér Filip Jelínek, i zvuk, což je zase doména Míry Chyšky. Jak se totiž jeden každý plácáme po světě, který se nám mění pod rukama a před očima, nutně se měníme i my – jako lidi, jako hráči, jako autoři. A máme kompaktní rytmiku, Robert Balzar, který obsluhuje basu i kontrabas, je stálice kapely a Martin Valihora se na výsledné podobě alba podepsal výrazně – málo platné, je to nový člen, umí hrát a my jsme spoluhrající těleso.“