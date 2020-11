Albert Černý z Lake Malawi: Se svou kapelou chci dobýt svět

Co vám přinesla loňská účast v Eurovizi?

Především obrovské zkušenosti. Měli jsme možnost si v reálu vyzkoušet, jak se z pódia pracuje s diváky ve vyprodané hale či jak se odehrává přímý přenos, při němž nás snímalo dvacet kamer. Dalo nám to obrovskou sebedůvěru. Já osobně si k ní přidal i pocit, že skládám písničky, které jsou autentické, dobré, a i s anglickými texty mají potenciál.

Před Eurovizí jsem totiž trochu pochyboval o směrování naší kapely. V České republice je to s anglickými texty v písničkách trochu náročnější. Rádia je moc nechtějí hrát, některým posluchačům přijdou zaměnitelné a přijímají je pomaleji než písně s českými texty. Po Eurovizi mi ale došlo, že jsme na správné cestě.

Je teď o vaši kapelu Lake Malawi v Evropě větší zájem?

Mám pocit, že se naše účast více promítla na zájmu pořadatelů v Čechách. Přibyly nám koncerty a přicházeli na ně lidé, kteří vyloženě čekali na naši eurovizní písničku Friend of a Friend. Těší mě, že si pak vyhledávali i naše další písně, což u některých vedlo k tomu, že nám napsali, že je škoda, že jsme na Eurovizi nehráli tu či onu, protože bychom prý dopadli lépe.

Dveře se nám otevřely do Polska. Věří nám manažer tamního vydavatelství Universal Music, které tam mimochodem zastupuje i Ewu Farnou. Měli jsme naplánovanou užší spolupráci, ale teď, když nás zasáhla pandemie koronaviru, nemají v Polsku kapacitu na to, aby se tolik věnovali zahraničním kapelám. Věřím, že se to později rozjede.

Každopádně jsme si zahráli na velkém polském festivalu Sopoty a zažili tam od diváků maximálně vstřícnou atmosféru. Také jsem vystoupil v polském soutěžním televizním pořadu Szanca na sukces. Odmalička jsem ho sledoval se svými prarodiči z máminy strany, tedy z Polska.

Albert Černý vydá sólový singl s českým textem. Foto: Tomáš Zezulka , ČTK

Jak jste dopadl?

Přivedl mě k němu zmíněný manažer. Později jsem ale zjistil, že je to předvýběr na reprezentaci Polska v dalším ročníku Eurovize, a do toho se mi moc nechtělo. Slíbil jsem však, že se zúčastním.

Zazpíval jsem písničku od Beatles a postoupil do dalšího kola. Potom přišel další postup a já manažerovi připomněl, že opravdu nechci reprezentovat Polsko na Eurovizi. Řekl mi, ať nemám strach, protože soutěží i dvě zpěvačky, které jsou v Polsku velice oblíbené a já proti nim nemám šanci. Jsem profesionál a nešel jsem do finálového kola s tím, že budu zpívat špatně. Dal jsem to na sto procent a skončil druhý.

Proč jste soutěžil bez své kapely?

Protože formát pořadu Szanca na sukces je pro sólisty. Zpívají v něm i zpěváci různých polských kapel, vždy ale sami.

V televizním pořadu Tvoje tvář má známý hlas jste vystupoval rovněž sólově, natočil jste duet Gold s Klárou Vytiskovou. Znamená to, že budete na svou sólovou kariéru klást větší důraz?

Nedělám to kvůli tomu, abych kladl důraz na svou osobu. Jsem členem Lake Malawi a zůstanu jím. Musím však říct, že po účasti na Eurovizi i úspěších v Polsku se za sebe takříkajíc méně stydím. Nemám už potřebu se omlouvat za to, jaký jsem, jak se na pódiu chovám, že zpívám anglicky nebo že bych chtěl něčeho dosáhnout. Svým způsobem se teď cítím být sám sebou.

Když jsem dostal nabídku zúčastnit se soutěže Tvoje tvář má známý hlas, přijal jsem ji, protože už se nestydím. Věděl jsem, že se v kostýmu Justina Biebera nebo Petra Hapky nebudu cítit špatně, naopak si při tom dokážu ze sebe udělat legraci. Chtěl jsem to však dělat se ctí, byť se po mně občas vyžadovalo, aby to byla víc estráda a parodie.

Lake Malawi je ale skupina, se kterou bych chtěl dobýt svět. Díky účasti v Eurovizi jsem začal jezdit na songwriting campy, kterými jsem předtím opovrhoval. Nevěřil jsem, že při psaní písniček s dalšími autory v nich může být zachována autenticita. Pak jsem si to vyzkoušel a vím, že když se ostatními nenechám převálcovat, to, co v písních chci mít, v nich bude.

Skupina Lake Malawi. Loni hrála na Eurovizi. Foto: Jan Grombiřík

Nezkusíte to přece jenom s českým textem?

Zkusím. Momentálně je k vydání připraven můj sólový singl, který se jmenuje Nová láska. Je ve stylu hudby z osmdesátých let, slyším v něm vlivy skupiny Lucie, kterou jsem vždycky poslouchal.

Píseň jsem původně napsal pro českého zpěváka Sebastiana, protože mě hodně zasáhl jeden jeho osobní příběh. Ale nakonec se mi tak zalíbila, že jsem si ji nechal pro sebe, a upřímně, hodně jsem ji i následně přepracoval. Vyjde 27. listopadu, máme k ní i klip.

Budete ji na koncertech hrát s Lake Malawi?