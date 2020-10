Akademická malířka Anna Plešmídová: Ve své práci žádné omezení nevnímám

Přišlo to postupně od mala. Jako každé dítě jsem si kreslila a už jsem s tím nepřestala. A v průběhu života jsem se přiblížila k různým druhům umění, které jsem si chtěla vyzkoušet. Ze všech výrazových prostředků je však pro mě nejbližší malba.

V současné době pracuji pro režiséra Filipa Pošívače, který točí svůj první celovečerní film. Je autorem ilustrací mnoha knih pro děti. Myslím, že je to výrazný talent, který brzy bude jistě známý v celém světě.

Nejraději se věnuji malbě vlastních obrazů. V současné době mě nejvíce přitahuje malba hub. Ráda si sednu do lesa k houbě a maluji ji v jejím prostředí. Ráda maluji symbiózu hub a lesa. Všechno najednou se vším na světě souvisí, i když jste uprostřed lesa a úplně sami.

Nebavilo mě vysedávat na pískovišti. Potřebovala jsem malovat a má dcera potřebovala mě. Tak jsem spojila dvě své lásky, dceru a malbu. Z toho vzniklo několik kreseb a obrazů. Přihlásila jsem je do Londýna, kde každoročně asociace umělců The Pastel Society pořádá výstavu a vždy vybere pár šťastlivců z celého světa, kteří mohou vystavovat s nimi. Nikde nebylo specifikováno, že by obrazy měly být tvořeny s dítětem. Nakonec byl náš obraz vybrán a vystavovaly jsme spolu s nejlepšími umělci v Anglii.