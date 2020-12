Adventní kalendář Opery Národního divadla

„Jsem velmi hrdý na všechny naše sólisty i členy obou uměleckých souborů za spolupráci na tomto díle, které jistě bude v nadcházející adventní době každodenním milým dárkem,“ říká Per Boye Hansen, umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery.

Do 25. prosince bude na Facebooku, Instagramu a kanálu YouTube Opery ND pro každý den nachystáno jedno hudební překvapení. Režii projektu má Magdalena Švecová, program vybral dramaturg Opery ND Beno Blachut a videa natočil italský kameraman Marco Chiodi.