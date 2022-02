Adam K. Rybanský o filmu Kdyby radši hořelo: Tématem je strach z neznámého

Těšíme se moc. V rámci festivalu jsme měli řadu schůzek, získali jsme agenta pro prodej do zahraničí, Pluto film. Na červený koberec může maximálně deset lidí, což dodržíme, ale celkově je tu alespoň na ten den světové premiéry velká část štábu.

Nabízeli jsme ho přes České filmové centrum. Udělali jsme projekci pro naše partnery, Českou televizi a Bontonfilm, a shodli jsme se, že to zkusíme. Pak jsme čekali dost dlouho na potvrzení, a když přišlo, měli jsme ohromnou radost.

Téma, které je univerzální a má mezinárodní rozměr. I když se náš film týká v konkrétním příběhu Česka, to téma řeší v celé Evropě a ve světě. Myslím, že organizátoři festivalu ocenili i způsob a pojetí humoru, což mi dělá také velkou radost.

Hlavní téma je strach z něčeho neznámého, cizího, co může přijít zvenčí, a člověk se s tím musí vyrovnávat.

Týká se jedné z vedlejších linií filmu, a to je konspirace o chemtrails, což je nejrozšířenější dezinformace na světě. Znamená to, že si lidé myslí, že vodní páry za letadly jsou vypouštěné plyny, které mají lidi otrávit.

Rozhodně si nemyslím, že jsou hloupí. Záleží asi na tom, kdo se na film dívá. Já se ty postavy nesnažím hodnotit, ukazuju jen s nadsázkou určité vlastnosti a snažím se empaticky zobrazit chování postav. Chápu, jak ke svému jednání došly, a mám pro ně pochopení. Je to sice stylizovaná záležitost, ale šlo mi o to, aby to nebyly figurky, karikatury, jednorozměrné postavy.