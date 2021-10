ABBA se vrátila, aby skončila

On i Ulvaeus trvají na tom, že to, co se nyní kolem skupiny děje, není začátek nové éry a že oni a jejich spoluhráčky Agnetha Fältskogová a Anni-Frid Lyngstadová už nikdy nebudou společně nahrávat.

ABBA brzy potěší fanoušky jedním z nejočekávanějších alb v historii hudby, Voyage. Vyjde 5. listopadu a bude obsahovat deset nových písní včetně již představených singlů I Still Have Faith In You, Don’t Shut Me Down a Just a Notion. Předchozí deska kvarteta, Visitors, vyšla v listopadu 1981.