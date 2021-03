Režisér Slávek Horák: Havel nám připomíná, že můžeme být lepší

Váš Václav Havel se stal letním hitem českých kin. Když se ohlédnete, máte pocit, že se k vám dostávaly spíš pozitivní, nebo negativní reakce na snímek?

Já všechny reakce sleduju, protože i když dělám film tak, aby se líbil mně, zajímá mě, jestli a jak se líbí i někomu dalšímu. A jsem dojatý a cítím satisfakci díky spoustě pozitivních reakcí, když mi i úplně neznámí lidé píšou, jak na konci plakali dojetím v plném kině – to myslím, že je nejvíc, čeho může film dosáhnout, vyvolat takovouhle silnou očistnou reakci, takové emoce, to je skutečná katarze jak pro diváky v kině, tak pro mě po pěti letech práce na filmu.

Pak byly reakce kritiků, některé zajímavé, tak půl na půl. Pro některé kritiky, kterých si vážím, to je film roku, z toho mám radost, pro jiné vůbec. Co člověk, to názor a my jsme věděli dopředu, že na Havla má u nás každý člověk vyhraněný a jasný názor.

Ale pobavil mě fakt, že každý má jasný názor taky na to, jak by měl vypadat film o Havlovi – a samozřejmě ani dva takové názory se neshodnou. A ještě víc mě pobavilo, že má každý jasný názor na to, jak by měl vypadat můj film o Havlovi. Jako kdybych točil oficiální portrét nebo státní zakázku, kterou by každý z kritiků dokázal udělat mnohem líp.

Proč si myslíte, že jeho osoba pořád tolik lidí dráždí?

Protože nám připomíná, že můžeme být mnohem lepší, když budeme upřímně naslouchat svému svědomí a dělat věci, které jsou správné, i když třeba nejsou materiálně prospěšné.

Slávek Horák - 28. Český lev - nominace Foto: ČFTA

A to rozbíjí tu zaprděnou českou pohodičku, kde si většina hlavně syslí do vlastního hnízdečka a nechce z něj nic obětovat pro celkově lepší život.

Zkoušel jste film pustit i cizincům?

Náš film obletěl zahraniční festivaly, dokonce vyhrál festival v Římě, byl ve finále amerického festivalu Heartland a získal cenu za režii na festivalu v Montrealu, plus byl v oficiálním výběru více než deseti dalších festivalů.

Pochopila jsem tedy správně, že cizinci vidí váš film jinak než Češi?

V zahraničí je film Havel přijímán mnohem pozitivněji, diváci a kritici nemají tu českou rádoby chytrou předpojatost a prostě jen sledují, co se odehrává na plátně, a to se jim většinou líbí. Sledují příběh muže, který vyrostl z bohémského dramatika do bojovníka za lidská práva a posléze prezidenta a poznávají v tom příběhu jak Havla, tak zrod hrdiny. A o to mi šlo a v zahraničí to dostávám.

Recenze ve Variety je lepší než většina českých recenzí, články s titulky jako „Havel nabízí lekce pro dnešní svět“. Je přesně tou reakcí na film, ve kterou jsem doufal i tady doma, ale tady dost lidí nedokáže přijmout tu nejjednodušší věc, že film vypráví příběh dané postavy, neilustruje její životopis.

Existuje ještě jiná postava českých dějin, o níž byste chtěl točit?

Teď se spíš těším na změnu, na psaní scénáře bez historických postav, na čistý stůl a volnou ruku.

Důležitým prvkem filmu jsou také cigarety. Počítal jste si nějak, kolik se jich během natáčení vykouřilo? A kolik z nich bylo bez nikotinu?

Ty cigarety tam nejsou jen jako dobová rekvizita, ale taky tam „hrají“. Slouží k navazování nových vztahů, skrz cigarety se postavy přidávají ke správné věci nebo se zaplétají do věcí, kterých pak litují. Lehká a přehledná vizuální symbolika, aspoň pro mě teda, netřeba se do toho nijak víc pouštět...

TK po novinářské projekci filmu Havel režiséra Slávka Horáka. Na snímku režisér filmu Slávek Horák a představitel hlavní role Havla Viktor Dvořák. Foto: Milan Malíček, Právo

Vykouřilo se jich proto doslovně mraky, které pak přispěly k výrazné vizuální atmosféře filmu. Nikdo je nepočítal, pro odnaučené kuřáky, jako je Viktor Dvořák (hraje V. H. - pozn. red.), se vozily z Německa speciální beznikotinové cigarety, aby znovu nespadl do kouření, a zafungovalo to. Za cenu vypálení díry do rozpočtu, ale stálo to za to.

Váš snímek může získat v sobotu hned několik Lvů. Tipnete si, kolik nominací proměníte?

Tipovat nebudu, je to na členech ČFTA, což jsou kolegové filmaři, budu respektovat jejich volbu, ať už bude jakákoliv.

28. Český lev - nominace - Nejlepší režie Video: ČFTA

Jinak bych to moc přál všem, co na tom filmu pracovali, protože odvedli skvělou práci v těžkých podmínkách a pro všechny to byla velká srdcová záležitost, všichni jsou příznivci Václava Havla a jeho odkazu a dělali ten film s láskou.

Budete sedět v sobotu v pražském Rudolfinu, kde vyhlášení lvů 6. března proběhne?

Pokud to bude možné, tak jo, i když je mi líto, že to nebude tradiční velký večer – ty mám vždycky rád.

A co bude dál? Co dělá režisér v době covid-19?