Podívejte se na okamžiky štěstí. Do tváří oceněných filmařů

„Portrétovat držitele Českého lva bezprostředně poté, co se dozvědí, že tuto prestižní cenu získali, je pro mě fascinující okamžik. Na vytvoření snímku mám vždy ve svém improvizovaném ateliéru v zákulisí ceremoniálu jen několik málo minut, ale ani tak se nebojím experimentovat se světlem. I tady je mým záměrem vtisknout portrétům svůj rukopis,“ říká autorka portrétů.

Filmové fanoušky i kolemjdoucí tak zaujme Tereza Ramba, koupající se obrazně v odlescích vzácné trofeje, Klára Melíšková, hledící zblízka do třpytu skleněné sošky s vědoucím úsměvem, nebo pohled Jiřího Schmitzera, který jako by mířil do vzpomínek, zatímco Václav Marhoul drží své tři lvy pevně v rukou s rozhodností přísného, leč také laskavého režiséra.