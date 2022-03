Milan Býček: U Milovic jsem stavěl celou ruskou vesnici, včetně roubeného kostela

Já o práci filmového architekta začal snít už na gymnáziu. Rád jsem chodil do kina, pod vlivem profesorky češtiny i na klubová představení. Můj otec byl stavitel, děda tesař, já inklinoval od mládí ke stavebnictví, kde jsem trávil všechny studentské brigády. Práce filmového architekta se mi jevila jako dobré skloubení těchto oborů.

Práce architekta obnáší úzkou spolupráci s režisérem a kameramanem filmu. Po přečtení scénáře napomáhá určit výtvarnou koncepci filmu, která má především podpořit emoce, jež chce film vyvolat u diváků. Řeší vlastně vše, co se děje ve filmu za herci. Pro představu je to například určení celkové barevné koncepce až po lžičku na kávu položenou na stole. Každý detail ve scéně má svůj význam. Zodpovídá za to, aby jeho práce podpořila emotivní vyznění filmu. Zároveň řeší také technickou a ekonomickou stránku.