Jitka Čvančarová: Neumím nic dělat jen napůl

To abych uměla svobodně fungovat jako šílená žena Ludmila, kterou za trest odvlekl její odmítnutý nápadník do lesa a s tlupou vesničanů ji společně znásilnili, aby ji vytrestali. A ona od té doby žije jako zvířátko v onom lese. A stejní vesničané, ovšem tentokráte ženy, ji brutálním způsobem po čase zabijí, neb nehodlají snášet, že jako to zvířátko žije, ačkoli to z ní sami udělali.

To by mne nenapadlo to takhle stavět. Těžké bylo to rozhodování, pak už jsem to neřešila. To bych ani nemohla. Byl by to retardér. Jsem pouze jeden kamínek z obrovské mozaiky Ptáčete. Ale co se výjimečnosti tématu a hloubky myšlenky týče, to poselství, o kterém jsem mluvila, pak je to výjimečná práce, opět v mnoha rovinách a souvislostech.