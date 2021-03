Jiří Mádl: Kvůli Katovi jsem do role Plecha přidával c

Předobrazem jeho role majitele půjčovny s drony alias Plecha byl žijící rapper Kato, jenž je vedle své tvorby proslulý i tím, že jeho výslovnost nejrůznějších hlásek není vážně dokonalá.

Akademici u Mádla ocenili, jak vše dokázal věrně v Modeláři zachytit.

Jiří Mádl získal Českého lva v kategorie nejlepší herec ve vedlejší roli, a to za snímek Modelář. Foto: Petr Horník, Právo

Jiří Mádl byl vůbec prvním z nominovaných, kdo si večer sošku převzal. Tato kategorie se vyhlašovala jako první. Záhy poté odpovídal na on-line tiskové konferenci novinářům na jejich dotazy.

Jak se pracovalo s předobrazem Kata, rappera?

Já jsem si ho musel trošinku vybojovat. Protože ve chvíli, kdy jsem k tomu byl přizvaný, byť jsem o tom projektu věděl delší dobu, už se Petr Zelenka vzdával představy, že by to bylo „jako Kato“.

Ale protože jsem věděl, že to původně plánoval, tak jsem se toho nechtěl vzdát. Hrozně mě to lákalo a když Petr viděl, že si to nacvičím tak, aby mi bylo rozumět, tak svolil...

Mám pocit, že jsem to začal trošku chytat před tím. Od začátku nebyl problém s tím, že bych nechytil barvu, způsob, jak mluví. Šlo opravdu o srozumitelnost.

Co na tom bylo nejtěžší?

Kato mi sám řekl, s kterými písmeny má problém, abych se s nimi nestresoval, že to funguje naopak i bez nich. Myslím, že je to v nebo f, něco takového, už si to přesně moc nepamatuju.

Ukázka z filmu Modelář Video: Falcon

Naopak já jsem viděl, jak mu hezky funguje c. Proto, když to šlo, tak jsem c do role přidával. Používal jsem slovní ekvivalenty slov... Když už jsem si šlápnul do tohohle, chtěl jsem, aby to bylo výrazné.

Jaký projekt vás čeká dál?

Vlny. To je teď moje vlajková loď. Nevím, jestli dokážu přesně říct, kam směřuju... Teď se víc věnuju režii.