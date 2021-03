Filmy se do kin vrátí a nebude to trvat dlouho, věří režisér Dan Svátek

Spisovatel Josef Formánek: Kdysi jsem šel do všeho hodně nadoraz

Spisovatel Josef Formánek: Kdysi jsem šel do všeho hodně nadoraz Kultura

„Věřím, že se filmy do kin vrátí a že to nebude dlouho trvat,“ říká optimisticky Dan Svátek.

Na vítězství v Českém lvu to ovšem vzhledem k silné konkurenci v dané kategorii spíš nevidí: „Jsem rád, že Stockholmský syndrom diváky i akademiky zaujal. Byla radost na tom projektu dělat, natáčení v Ostravě a s ostravskými kolegy jsem si oblíbil. Ale upřímně? Jak Herec, tak Veterán, jsou skvěle udělané věci, které se mimořádně povedly. Mimochodem, na co ten Peter Bebjak sáhne, to je skvost. Moc se těším na jeho Zprávu.“