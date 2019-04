jaš, Právo

Hvězdami letošního ročníku festivalu budou Foo Fighters, Ed Sheeran, Post Malone, Twenty One Pilots, Florence + The Machine, Martin Garrix, The 1975, The National, Franz Ferdinand, Razorlight, Tom Odell, Tove Lo, Jungle, Johnny Marr, Black Mountain, Coheed & Cambria a další.

Festival aktuálně ohlásil třicítku jmen pro Europe stage, příjezd monumentální show Elrow a zveřejnil program oblíbeného dějiště taneční hudby Colosseum. Sziget také opět nabídne pestrý nehudební program, moderní cirkus, divadla i pouliční umění všeho druhu. Navíc zůstává vyhrazeno ještě jedno místo pro českou kapelu, vítěze soutěže Jednou ranou na Sziget.

Festival v maďarské Budapešti se koná od 7. do 13. srpna.