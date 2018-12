jaš, kul, Právo

Areály se v den koncertů otevřou již v 15 hodin a návštěvníci se mohou těšit na dvě zahraniční a jednu domácí předkapelu. Vstupenky jsou v prodeji od 14. prosince, na koncert na Lokti za cenu 1490 Kč a na koncert v Brně za 1190 Kč.

The Offspring vznikli v roce 1984. Debutovali o pět let později eponymním studiovým albem, na které navázali albem Ignition (1992). Prorazit se jim však podařilo až s třetí nahrávkou Smash (1994), následovala alba Ixnay On The Hombre (1997), Americana (1998), Conspiracy Of One (2000), Splinter (2003), Rise And Fall, Rage And Grace (2008) a Days Go By (2012).

Nové album kapela připravuje na příští rok. Současnou sestavu tvoří Dexter Holland (zpěv, kytara), Noodles (kytara), Greg K. (baskytara) a Pete Parada (bicí).