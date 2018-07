Jaroslav Špulák, Právo

Orlická brána se konala v krásném prostředí na kopci na kraji města, hned v sousedství obrovského lánu. V pátek sice místy pršelo, v sobotu se ale počasí, až na jednu přeháňku, umoudřilo a bylo ryze letní.

„Festival je koncipovaný tak, abychom během dvou dní oslovili širokou skupinu lidí. Když jsem k němu před sedmi lety přišel, rozšířili jsme ho na dva dny. Pátek je vyloženě hudební, v sobotu v areálu od rána probíhají představení pohádek pro děti, soutěže, divadelní představení a v podvečer koncerty. To znamená, že druhý den přijdou na festival děti a později je vystřídají starší a dospělí,“ řekl Novinkám.cz ředitel festivalu Daniel Kubelka.

Na Orlické bráně vystoupila i Sabina Křováková.

FOTO: archív Orlické brány

Hlavní hudební hvězdou byla skupina Oceán, která představila jak své skladby z přelomu osmdesátých a devadesátých let, tak i písně ze svého předloňského alba Ve Smíru. Na festivalu navíc Novinkám.cz sdělila, že vzniká její nová deska.

Velmi dobrá vystoupení nabídli i další, mimo jiné Sabina Křováková, Circus Problem, Švihadlo, Ghost of You, Nanosféra i některé lokální skupiny. Tři inscenace v sobotu odehrálo pardubické autorské Divadlo Tří, došlo i na představení pro děti. Noční after party svými písněmi rozproudila Eliška Buociková s kapelou.

Na after párty zahrála Eliška Buociková s kapelou.

FOTO: David Antoš

Vstupné na akci bylo dobrovolné a podle Kubelky jí letos navštívily necelé tři tisíce diváků. „Od roku 2011, kdy jsem k festivalu přišel, vybíráme na dobrovolném vstupném víc a víc. Letos jsme udělali rekord, vybrali jsme více než dvaašedesát tisíc korun. Přitom jsme si už loni poté, co jsme vybrali kolem dvaapadesáti tisíc, říkali, že už to asi nepřekonáme. To se ale podařilo a já si myslím, že tak lidé vyjádřili svůj názor na festival,“ řekl Kubelka.

Dodal ještě, že návštěvníci Orlické brány také přinášejí nápady na to, jaké umělce pozvat příště. Aktuálně má prý několik velmi zajímavých.