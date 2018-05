Novinky

Sedmatřicetiletý muž z Voroněže vzal ocelový sloupek, na kterém je natažený provaz bránící návštěvníkům v přístupu k dílům. Tím rozbil sklo chránící obraz před změnami teploty a vlhkosti. Střepy dílo prosekly.

„Obraz byl vážně poškozen. Na třech místech se protrhlo plátno ve střední části díle na postavě prince. Sklo také vážně poškodilo původní rám,“ uvedla galerie. Dodala, že naštěstí nebyly poškozeny obličeje obou postav.

Hned po vandalském útoku hlavní kurátor a restaurátoři zahájili záchranné práce, odstranili střepy skla, vyndali obraz z rámu a přenesli ho do restaurátorské dílny. Na restauraci Repinova díla se budou podílet přední ruští experti.

Přiznal, že pil



Útočníka zadržela moskevská policie. Přiznal se jí, že se napil. „Přijel se podívat na obraz, přišel v osm večer a dali si v bufetu vodku,“ uvedla policie. Pachatel vysvětlil i důvod útoku: „Obraz neodpovídá historickým faktům.“

Datum v názvu obrazu se vztahuje ke dni, kdy Ivan Hrozný zbil svou těhotnou snachu tak silně, že potratila. Když ji bránil carevič, udeřil jej železnou tyčí. Carevič za několik dní zemřel.

Není to poprvé, co se stal obraz terčem útoku. Třikrát do něj bodl nožem v roce 1913 malíř ikon a starověrec 29letý Abram Balašov. Repin pak přemaloval obličeje cara a careviče.