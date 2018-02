Zlatého medvěda z Berlinale veze film Nedotýkej se mě. Podíleli se na něm i Češi

Zlatého medvěda pro nejlepší film 68. ročníku mezinárodního filmového festivalu Berlinale získal rumunský experimentální snímek Nedotýkej se mě (Touch Me Not), na němž se podílela i česká produkce. Stříbrného medvěda za nejlepší režii si odnáší americký režisér Wes Anderson za animovaný film Psí ostrov (Isle of Dogs), který letošní přehlídku v německé metropoli zahájil.