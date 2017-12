Film má 150 minut. „Od počátku to byl dlouhý film,” řekl ke snímku autor scénáře a režisér v jedné osobě Rian Johnson. „Po prvním střihu měl hodně přes tři hodiny,” vysvětlil.

Délka filmu napoprvé zaskočila i Marka Hamilla, který ztvárnil Luka Skywalkera. „Dobrou zprávou je, že jsem to viděl. A je to jako (gangsterka) Kmotr. Nezdá se to tak dlouhé,” řekl Hamill v rozhovoru s Vanity Fair.

Média délce filmu věnovala hodně prostoru, což způsobil i fakt, že o obsahu nového dílu se takřka nic neví. Z ukázek je možné vyvodit, že se snímek bude věnovat postavě Rey, která již v sedmém dílu z roku 2015 s názvem Star Wars: Síla se probouzí patřila k těm hlavním. Postava Rey je pak často v diskusích zmiňována jako možný šedý Jedi, který kráčí mezi světlou a temnou stranou Síly. Tento názor podporuje i filmový plakát, na kterém jsou obličeje Skywalkera a přívržence temné strany Kylo Rena, jehož rodiče jsou Han Solo a princezna Leia. Skywalkera a Rena odděluje paprsek světelného meče, který drží v ruce právě Rey.

Video

Trailer k filmu Star Wars: Poslední z Jediů

Ve filmu se samozřejmě objeví i další postavy známé z předchozích dílů, mimo jiné Finn, který uprchl z jednotek stormtrooperů postimperiálního Prvního řádu a přidal se k odboji, vůdce Prvního řádu Snoke, často až komická dvojice robotů R2-D2 a C-3PO nebo huňatý druh zesnulého pašeráckého pilota a kladného hrdiny Sola Žvejkal.

Chybět nebude ani Leia, která stojí v čele povstalců. Leiu hrála Carrie Fisherová, která zemřela na konci loňského prosince. Společnost Walt Disney & Co, která za filmem stojí, uvedla, že všechny scény, ve kterých se Fisherová objeví, byly natočeny před její smrtí. „Nezměníme (epizodu) VIII, kvůli jejímu skonu ji nebudeme upravovat. V osmičce zůstane tak, jak je,” dodala společnost s tím, že postava princezny nebude nijak digitálně upravována, aby mohla být využita v dalších scénách.

Hodně otázek vyvolal i název podtitulu Poslední z Jediů. V neanglických překladech je zřejmé, že řeč je o více Jediech a ne jen o jednom posledním, což z anglické verze The Last Jedi jasné nebylo. „S ohledem na překlady se zdá pravděpodobné, že to je odkaz na více lidí,” napsal magazín Time o významu podtitulu. Po sobotní premiéře si fanoušci budou na uvedení snímku do kin muset ještě několik dní počkat. V České republice se tak stane 13. prosince. Některá česká kina nový díl promítnou společně s tím předchozím.