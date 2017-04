Velkou změnou bude vizáž herce Chrise Hemswortha. V marvelovských snímcích zahrnujících Thora pro něj byly typické dlouhé vlasy. Ty bude mít ale v nejnovějším snímku ostříhané. Další exkluzivita se týká obsazení. V chystaném filmu se představí i Cate Blanchettová v roli bohyně smrti Hely.

„Byla uvězněna po tisíciletí,“ komentovala svou postavu pro americký týdeník Entertainment Weekly. „Rostl v ní vztek, pak se omylem dostala na svobodu a nechce se vrátit zpátky do svého vězení.“

Blanchettová si pochvalovala práci s Hemsworthem. „Bylo to nádherné. Je naprosto báječný. Celé to bylo bouřlivé a fantasticky zábavné,“ řekla. Chválou nešetřila ani v případě režiséra nového Thora Taiky Waititiho. „Viděli jste jeho filmy Hon na pačlověky nebo Co děláme v temnotách? Má tak jistou ruku. Je báječný. Kdybych mohla, snědla bych ho ke snídani.“

Pro Taiku Waititiho představuje Thor první superhrdinský film, který režíruje. Není to ale poprvé, co se jeho jméno objevuje v souvislosti s takovýmto snímkem. V roce 2011 si zahrál v Green Lantern.

O práci pro Marvel magazínu Bmag řekl: „Vybírají si divné lidi, aby pro ně točili filmy. Podle mě je to skvělé. Je to opravdu geniální krok. Proč byste měli sázet na jistotu? Když Hollywood vidí film, který dobře funguje, okopíruje ho. Pokud se snažíte získat někoho, aby udělal určitý snímek, nevezmete člověka, který předtím natočil něco podobného. Pak byste totiž vytvořili stejný film, a to je nuda. Měli byste oslovit někoho, kdo je divný, jako já. Někoho, kdo nikdy nic takového nedělal. Pak ho budete vést a ujišťovat se, že neutratil všechny peníze za kožené bundy.“

Thor v aktuálním snímku přijde o své mocné kladivo, bude se muset utkat se svým kolegou z Avengers Hulkem, a dostat se přes celý vesmír do rodného Asgardu, kterému vládne nelítostná bohyně smrti Hela. Server Cinema Blend dokonce přirovnává nového Thora k road movie.