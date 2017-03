O.R.k se v Praze představí vůbec poprvé, Superskupina se dala dohromady předloni a sešla se v ní známá jména. Baskytarista Colin Edwin je znám především z britské progresivní skupiny Porcupine Tree. Pat Mastelotto je již přes dvacet let bubeníkem legendárních King Crimson. Italský zpěvák a skladatel Lorenzo Esposito Fornasari je členem Berserk a experimentální skupiny Obake, kde hraje i Colin Edwin. Carmelo Pipitone hrající v Marta sui Tubi je řazen mezi nejinovativnější kytaristy současnosti

O.R.k. jsou na turné k druhé desce Soul of an Octopuss, která vyšla letos v únoru a navazuje na úspěšný debut album Inflamed Rides, který přinesl kombinaci akustické psychedelie, experimentálního rocku, ambientu a elektroniky.

Adrina Belew byl od počátku osmdesátých let až do roku 2013 zpěvákem a druhým kytaristou King Crimson a pomáhal utvářet zvuk desek Discipline, Thrak i The Power of Believe. V době, kdy přišel do slavné kapely už měl za sebou úspěšné působení u Franka Zappy, kde hrál na dvojalbu Sheik Yerbouti a Davida Bowieho, jehož doprovázel na desce Lodger. Hrál i s Talking Heads.

Po celou dobu působení u King Crimosn se věnoval natáčení vlastních sólových desek a i nahrávek své skupiny The Bears. Doprovázel i Laurii Andersonovou na Home of The Brave a Bright Red, Jean-Michela Jarra na Zoolooku, Paula Simona na Gracelandu a The Rhythm of the Saints a podílel se i na čtyřech deskách Nine Inch Nails včetně klíčové The Downward Spiral.