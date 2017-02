Příběh desetileté Jarky, která z oprávněného pocitu osamělosti sebere kočárek s malými dvojčaty a v úkrytu se o ně stará, jako kdyby byla jejich matka, vychází ze stejnojmenné knihy Moniky Kompaníkové a porota ve zdůvodnění ocenila jeho autentičnost a kreativitu, dojemný příběh i herecké výkony.

„Už jsem z Berlína odjela zpátky domů, a když mi zavolali, abych se vrátila, nic mi neřekli, vypadalo to, jako by mě zvali na večírek. Připadalo mi to jako úplný thriller, ještě pořád jsem trochu v šoku,“ řekla Právu šťastná Grófová bezprostředně po převzetí ceny.