Zvrat: Babiš se nakonec nemusí omlouvat za výroky o placených demonstrantech

O několik týdnů později, po akci k 21. srpnu před Českým rozhlasem, kde proti němu demonstrovalo několik desítek lidí, prohlásil Babiš v televizi Barrandov, že „ti lidé jsou zaplaceni. Jsou to političtí odpůrci na objednávku“. Lidé na to reagovali slovy, že je to lež a že „někdo si neumí představit, že by někdo dělal něco zadarmo“.