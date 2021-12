Zneužil důvěřivosti Limberského a Daridy a připravil je o miliony. Soud mu potvrdil sedm let

„Výpověď poškozeného (Davida) Limberského je podporována celou řadou důkazů. Naproti tomu, pokud jde o obhajobu pana obžalovaného, ta byla do určité míry podporována výpovědí jeho manželky, soud ale poukázal na rozpory v této výpovědi,“ dodala.

Obchodník s luxusními automobily v roce 2014 nalákal Limberského na to, že by se mohl podílet na jeho byznysu.

„Jeho nabídka mi přišla zajímavá, tak jsem do toho šel. Věřil jsem mu, bral jsem ho jako kamaráda. Když se ozval, že potřebuje peníze na nějaké auto, tak jsem mu je prostě poslal. Víc jsem to neřešil,” doplnil fotbalista.

Je to lež, nejsem hazardní hráč, řekl u soudu fotbalista Limberský

„Ten pán vystupoval seriózně. Poté, co bylo auto převedeno na nového majitele, mi napsal zprávu, že se dostal do finančních potíží a že potřebuje chvíli času. Ale že to určitě zaplatí,“ uvedl Darida u soudu.