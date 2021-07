Znásilnění v Praze: Policie hledá muže se zrzavými vlasy, zveřejnila video

Muže zachytily kamery v metru. „S tímto mužem by potřebovali mluvit, protože by mohl mít důležité informace k objasnění případu. Jedná se o muže ve věku okolo 35 let, který je vysoký 170 cm, hubené postavy a zrzavých vlasů o délce 5 cm, jenž mluvil česky bez přízvuku,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk bez dalších podrobností.