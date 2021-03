Známého měli pálit, věšet na jeřáb a udusit, teď jim hrozí doživotí

Účast na vraždě oba muži popírají. „Nic jsem nespáchal a spáchat ani nehodlal,“ řekl Matura. Maňák přiznal jen to, že pomáhal uklidit tělo. Mladíka prý vzal k Maturovi, aby si od něj mohl koupit drogy. „Já si šel zakouřit, když jsem za čtvrt hodinu přišel, tak on už byl zabalený do modré plachty,“ vypověděl Maňák.

U soudu vypovídala i Maňákova bývalá přítelkyně, které se prý svěřil se svou vinou. „Prý ho někam vylákali, pak ho s Maturou omámili a něco mu strčili na hlavu. Když se vrátili, zkontrolovali, jestli dýchá a pak už řešili, jak se ho zbavit. Sanitku mu nevolali. Prý ho naložili do auta a odvezli někam do lesa. Já jsem tomu ani nejdřív nechtěla věřit,“ vypověděla mladá žena, která zavražděného mladíka znala od školky.

Senát v čele s Ditou Řepkovou vyslechl i muže, u nějž oběť bydlela. „Přišel za mnou s tím, že pojede za Maňákem, že s ním má něco domluveného. Já mu řekl, ať jede. A to bylo naposledy, co jsem ho viděl. Když se nevrátil, volal jsem Maňákovi, ale ten mi řekl jen to, že tam byl. Sháněl jsem ho i další dny, sháněl jsem ho i u Matury. Říkal jsem si, že jeden nebo druhý musí vědět o tom, co se stalo. V průběhu let se po Kyjově vykládalo, kde ho snad našli, ale to byly jen blbosti,“ prohlásil svědek.