Znalec zkreslil posudek o banální nehodě, přišel o razítko

„Podstata té samotné nehody je velmi prostá. Řidič na vedlejší silnici musí dát přednost. K tomu nedošlo a nastal střet. Byla to zcela banální nehoda. Jenže do toho vstoupil obžalovaný se svým posudkem a logika mluví jasně: Komu to bylo ku prospěchu? Co se trestu týče, podle nás je nepřiměřeně mírný,“ prohlásil soudce Dlouhý.