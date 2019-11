Znalec chce u Afričana viněného ze znásilnění v Litoměřicích určit, zda nepředstírá duševní nemoc

Soud o případném pozorování teprve rozhodne. Psychiatr u soudu popisoval, co vyplynulo z vyšetření. „Obžalovaný může trpět takzvanou nediferencovanou schizofrenií, která se může projevovat halucinacemi, vymizením rozpoznávacích schopností a může mít vliv na výpadky paměti,“ uvedl znalec Jan Flídr.

Vyšetření bylo podle něj náročné. Jeho výsledky mohou být navíc zkreslené tlumočením do francouzštiny. Pochybnosti o duševním stavu obžalovaného vyvstaly v důsledku jeho chování ve vazbě a u hlavního líčení. Psycholožka z věznice ve zprávě uvedla, že se chová nestandardně, agresivně vůči spoluvězňům, nedodržuje základní hygienické návyky. Podle závěrů znalce by muž mohl být na svobodě nebezpečný.

Diallo nasedl 18. června v Německu do vlaku, měl údajně namířeno do Francie. Protože ale neměl platnou jízdenku, vystoupil krátce po poledni u Lukavce na Litoměřicku, kde dívku potkal. Podle obžaloby ji uchopil za rameno, povalil, stáhnul z ní oblečení a vykonal na ní soulož.

„Když to ta dívka říká, tak to může být pravda,“ řekl obžalovaný dříve při zahájení hlavního líčení. Vzápětí ale dodal, že si nepamatuje, že se to stalo.