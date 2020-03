Zloděj ujížděl Holešovem s ostrahou supermarketu na kapotě, hrozí mu až 10 let

„Obviněný se v neděli odpoledne vydal společně s dalšími pěti rodinnými příslušníky do supermarketu v Holešově. V obchodě pak skupina nejprve naskládala do nákupního košíku různé drogistické zboží v hodnotě více než 1600 korun a poté věci schovala do tašky jedné z žen a pod oblečení. Bez zaplacení následně všichni prošli přes pokladny a vydali se k zaparkovanému autu,“ uvedla mluvčí kroměřížské policie Simona Kyšnerová.